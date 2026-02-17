“Diritto alla salute e diritto all’educazione: a Guastalla un focus sul diabete rivolto agli insegnanti”

Garantire il diritto alla salute e all’istruzione attraverso la formazione: è questo l’obiettivo della quinta edizione di “Impariamo il diabete a Scuola, con dolcezza”, l’evento formativo rivolto al personale scolastico che si è svolto sabato 14 febbraio a Guastalla.

In provincia di Reggio Emilia sono circa 140 i bambini diabetici che frequentano le scuole, di cui 22 nel solo Distretto di Guastalla. Per questi alunni, la presenza di personale scolastico preparato è fondamentale per una permanenza in classe sicura e serena.

L’incontro, ospitato nella Sala dell’antico portico di Palazzo Ducale, è nato dalla sinergia tra AUSL IRCCS di Reggio Emilia (Team pediatrico diabetologico e Servizio infermieristico domiciliare), le associazioni Fand Diabete Reggio Emilia Adv e Diabetici Area Nord Odv, e gli Istituti comprensivi di Guastalla e Carpineti-Casina, con il patrocinio di Provincia e Comune.

Al centro del focus, la gestione del diabete di tipo 1 nei bambini. Il Dr. Bonvicini e la Dr.ssa Lasagni hanno illustrato i sintomi principali e le procedure di emergenza in caso di ipo o iperglicemia, con un approfondimento sulle nuove tecnologie. Il Dr. Saitta ha invece presentato il protocollo aziendale dell’AUSL per l’inserimento scolastico protetto.

L’apertura dei lavori ha visto la partecipazione dell’Onorevole Ilenia Malavasi (Commissione Affari Sociali della Camera), del Sindaco di Guastalla Paolo Dallasta e di esponenti del mondo scolastico come Antonietta Cestaro e Paola Campo. Sono intervenuti inoltre Stefano Costanzi (Dirigente “Ferrante Gonzaga”) e Alessandro Volta (Direttore programma Salute Infanzia AUSL).

La mattinata, arricchita dai contributi dei rappresentanti delle associazioni Luca Lombardini e Barbara Berni, si è conclusa con il confronto tra infermieri e insegnanti, moderato dal giornalista Gabriele Arlotti e dalla dirigente scolastica Sara Signorelli.