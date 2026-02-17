Dal 5 marzo al 23 maggio la Stagione del Teatro Cantelli di Vignola

Torna, del tutto rinnovata, la stagione teatrale in una delle sale di spettacolo più longeve della città. Nel pomeriggio di sabato 21 febbraio, infatti, a Vignola, al Teatro Cantelli, verrà presentata la nuova rassegna teatrale e musicale 2026. La stagione è frutto della collaborazione tra il Comune di Vignola e il locale Circolo Musicale Bononcini, che, da anni, si occupa di divulgazione della cultura musicale sotto molteplici aspetti, dalla formazione per bambini, ragazzi e adulti, alla realizzazione di rassegne concertistiche, festival jazz ed eventi live.

Il cartellone 2026 prevede spettacoli teatrali, di danza ed esibizioni musicali. Si comincerà giovedì 5 marzo e si concluderà sabato 23 maggio. “Tre mesi di spettacoli specificamente pensati per la Sala del Teatro Cantelli – conferma l’assessora alla Cultura del Comune di Vignola Daniela Fatatis – Ringrazio il Comitato direttivo del Circolo Bononcini per la passione con cui ha collaborato nella costruzione di una nuova proposta, assieme ad altre realtà culturali del territorio, come l’associazione Centro studi per il nulla, il Teatro di comunità di Spilamberto APS e la Compagnia Divergente. Come Giunta abbiamo lavorato, in questi anni, per riqualificare la sala teatrale che si trova nel cuore del centro storico cittadino. Sono stati ristrutturati la facciata e l’ingresso, sono stati rinnovati gli impianti e gli infissi, è stato installato un nuovo e più performante palcoscenico”.

Le ultime stagioni teatrali erano state curate dal direttore artistico Andrea Santonastaso, che, però, per scelte personali, si è trasferito e ha preferito lasciare l’incarico. “Ringrazio il direttore Santonastaso per la collaborazione di questi anni – conclude Daniela Fatatis – La sala del Cantelli, in questi mesi, ha continuato a ospitare spettacoli, presentazioni di libri, incontri pubblici, scuole di teatro, gruppi scolastici e compagnie amatoriali. Ora grazie alla collaborazione con il Circolo Musicale Bononcini, siamo di nuovo in grado di proporre alla città un calendario di spettacoli innovativo con un’offerta culturale diversificata”.

La presentazione della rassegna 2026 è quindi in programma per sabato 21 febbraio, alle ore 18.00, presso lo stesso Teatro Cantelli. Interverranno la sindaca di Vignola Emilia Muratori, l’assessora alla Cultura Daniela Fatatis e i rappresentanti delle realtà culturali del territorio. Alicia Montorsi Galli e Monica Mengoni si occuperanno degli intermezzi musicali. L’iniziativa è a ingresso libero.