Cina, per la Festa di Primavera gli incassi al box office superano 1 mld di yuan

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A soli tre giorni dall’inizio della festività, gli incassi al box office della Festa di Primavera, in Cina, comprese le prevendite, hanno già superato il miliardo di yuan (circa 144 milioni di dollari Usa). I dati sono aggiornati a stamattina, martedì 17 febbraio.
Il periodo di vacanza, iniziato domenica scorsa, durerà nove giorni ed è una delle “finestre” più rilevanti per il secondo maggior mercato cinematografico del mondo.
Durante la stagione cinematografica festiva di quest’anno ha debuttato una selezione eterogenea di film, che spazia tra commedia, azione, animazione e fantascienza.
