A San Felice sul Panaro una serata per parlare di bullismo

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
Tempo di lettura Less than 1 min.
Lunedì 23 febbraio a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del nuovo municipio di piazza Italia, alle 20.30, si svolgerà un incontro aperto a tutti i cittadini, sul tema: “Rispetto online e offline”.

Dopo i saluti istituzionali, Paolo Picchio, padre di Carolina, la studentessa 14enne che nel 2013 si tolse la vita perché esasperata dalle offese ricevute sui social, porterà la propria esperienza e affronterà il tema del bullismo e del cyberbullismo. Organizza l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Felice in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Fondazione Carolina, Istituto comprensivo di San Felice.

















Redazione 1

