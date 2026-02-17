martedì, 17 Febbraio 2026
‘A casa tutti bene’, l’esordio teatrale di Gabriele Muccino arriva al Celebrazioni di Bologna

BolognaTeatro
Tempo di lettura 1 min.
Arriva a Bologna l’atteso esordio teatrale di Gabriele Muccino: A casa tutti bene, adattamento del suo celebre film premiato con il David dello Spettatore, che sarà in scena al Teatro Celebrazioni venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio (feriali ore 21.00; domenica ore 17.30).

Scritto dal regista con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison, lo spettacolo schiera Roberto Crea alle scene, Angelica Russo ai costumi e Marco Macrini alle luci, con la video grafica di Mirko Ruggiero e Jacopo Reale. Le musiche originali portano la firma di Nicola Piovani, già autore della colonna sonora cinematografica. A completare il team creativo, Martina Glenda come aiuto regia.

La storia si sviluppa attorno al compleanno di Alba, matriarca della famiglia Ristuccia, che accoglie i suoi cari nella casa delle vacanze. L’incontro sfocia però in un serrato confronto emotivo, dove segreti e vecchi rancori tornano a farsi sentire. Con undici personaggi sulla scena, l’opera di Muccino tratteggia un affresco corale delle relazioni umane, esplorando con intensità amori, conflitti e tradimenti.

Protagonisti Giuseppe Zeno (Carlo) e Anna Galiena (Alba), affiancati da un cast che riunisce Alice Arcuri (Ginevra), Simone Colombari (Sandro), Lorenzo Cervasio (Paolo), Vera Dragone (Elettra), Maria Chiara Centorami (Isabella), Sandra Franzo (Beatrice), Alessio Moneta (Riccardo), Celeste Savino (Luana) e Ilaria Carabelli (Luna).

Redazione 1

