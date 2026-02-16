Referendum 22 – 23 marzo, Reggio Emilia: da oggi si può fornire la propria disponibilità a ricoprire i ruoli di presidente, segretario e scrutatore di seggio

Gli elettori del Comune di Reggio Emilia che, in occasione del Referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 siano interessati a svolgere gli incarichi di presidente, segretario e scrutatore di seggio, possono fornire da oggi la propria disponibilità completando la procedura online disponibile al link https://www.comune.reggioemilia.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/segretario-o-presidente-di-seggio.

Per poter ricoprire il ruolo di presidente e segretario di seggio è necessario aver conseguito, almeno, il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e non aver compiuto il 75° anno di età. Per poter essere nominati scrutatori è sufficiente avere assolto l’obbligo scolastico e non aver compiuto 75 anni.

L’ufficio elettorale attingerà dalle disponibilità pervenute nel caso in cui i soggetti inizialmente nominati rinuncino all’incarico e debbano quindi essere sostituiti. L’ufficio elettorale contatterà telefonicamente gli elettori disponibili prima della nomina ufficiale. Avranno priorità alla nomina di presidente e scrutatore gli elettori già iscritti nei rispettivi albi.