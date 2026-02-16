lunedì, 16 Febbraio 2026
Referendum 22 – 23 marzo, Reggio Emilia: da oggi si può fornire la propria disponibilità a ricoprire i ruoli di presidente, segretario e scrutatore di seggio

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.

La procedura online permetterà di fornire un elenco di persone da cui attingere in caso di indisponibilità delle figure inizialmente nominate

Gli elettori del Comune di Reggio Emilia che, in occasione del Referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026  siano interessati a svolgere gli incarichi di presidente, segretario e scrutatore di seggio, possono fornire da oggi la propria disponibilità completando la procedura online disponibile al link https://www.comune.reggioemilia.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/segretario-o-presidente-di-seggio.

 

Per poter ricoprire il ruolo di presidente e segretario di seggio è necessario aver conseguito, almeno, il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e non aver compiuto il 75° anno di età. Per poter essere nominati scrutatori è sufficiente avere assolto l’obbligo scolastico e non aver compiuto 75 anni.

L’ufficio elettorale attingerà dalle disponibilità pervenute nel caso in cui i soggetti inizialmente nominati rinuncino all’incarico e debbano quindi essere sostituiti. L’ufficio elettorale contatterà telefonicamente gli elettori disponibili prima della nomina ufficiale. Avranno priorità alla nomina di presidente e scrutatore gli elettori già iscritti nei rispettivi albi.

 

 

















