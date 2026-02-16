Modena, buco aMo sale a 528.000 euro, ex amministratori danno contributo

Nel frattempo, oggi non si è parlato solo di somme sottratte e scandali. In assemblea sono state illustrate, infatti, le linee guida per l’impostazione e la progettazione della gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Al momento la scadenza è il 31 dicembre 2026, ma, precisano da aMo, “all’interno del panorama regionale le fasi in cui si trovano i diversi bacini non sono omogenee, e non si esclude che l’orizzonte possa subire modifiche, alla luce dell’evoluzione del quadro generale”. L’approvazione delle linee guida da parte dei soci è fissata per la prossima assemblea, da convocare a stretto giro. (Lud/ Dire)