M’illumino di meno: da Reggio Emilia a Pemba all’insegna della sostenibilità per il risparmio energetico

Il Comune di Reggio Emilia aderisce a M’Illumino di meno, la giornata nazionale dedicata a risparmio energetico e stili di vita sostenibili, che si celebra oggi lunedì 16 febbraio, promossa da Rai Radio2 con Caterpillar. Oggi tutti i cittadini potranno dare un contributo personale al risparmio energetico, spegnendo le luci alle 19.30 e pubblicando la loro testimonianza di adesione alla campagna sui social taggando i profili del Comune di Reggio Emilia e utilizzando l’hashtag #milluminodimeno.

Tante le iniziative in programma, a partire dallo spegnimento dell’illuminazione di alcuni dei simboli della città: dal ponte centrale di Calatrava sull’Autostrada A1 all’opera “Curiosa Meravigliosa” (il Pavone) realizzata sulla facciata laterale del Palazzo dei Musei fino al Tecnopolo nel Parco Innovazione.

La giornata vuole essere un’occasione per sensibilizzare sui consumi energetici e sull’adozione di comportamenti più sostenibili e virtuosi in tema di risparmio delle risorse naturali. Nell’ambito della strategia adottata dall’Amministrazione comunale per promuovere uno sviluppo sostenibile “RE_Acts – Reggio Emilia per Aria, Clima, Terra e Salute” sono diverse le iniziative messe in campo per sottolineare l’importanza di una crescita maggiormente rispettosa dell’ambiente.

Per l’occasione, oggi pomeriggio l’apertura di Remida, il Centro di riciclaggio creativo avverrà in modalità risparmio energetico: meno luci, più attenzione, più cura. Un’esperienza a basso consumo che accompagna la distribuzione e lo scambio di libri, per riflettere insieme su come piccoli gesti quotidiani possano generare cambiamenti reali. Fondazione E35 aderisce invece puntando sulla mobilità sostenibile: oggi tutto lo staff si è recato al lavoro usando la bici, i mezzi pubblici o facendo car pooling tra colleghi ed impegnandosi a ridurre al minimo l’utilizzo delle luci nei propri uffici. Non poteva mancare un’attenzione speciale anche per i “gemelli” mozambicani di Pemba, dove giovedì scorso sono stati inaugurati due sistemi di produzione di energia solare nei quartieri di Alto Gingone e Chuiba, rendendo autonome dal punto di vista energetico due scuole primarie, due scuole secondarie, una scuola dell’infanzia e un centro di salute.

Inoltre, sono stati installati anche 60 punti di illuminazione pubblica alimentati a energia solare.

Tornando in città, i teatri festeggiano la sostenibilità annunciando che nell’ultimo anno, grazie alla sostituzione di 4000 lampadine, si è registrato un risparmio energetico del 68%.

Acer, azienda casa di Reggio Emilia, approfitta di questa giornata per invitare tutti i cittadini a seguire il decalogo nazionale dei comportamenti che offre spunti e suggerimenti semplici ma che possono fare la differenza. Disponibile sul sito di Acer anche il “Manuale dell’inquilino” in pillole che mostra come il comportamento virtuoso sia la prima forma di risparmio energetico che si traduce in concreti vantaggi in termini economici ed ambientali.

Alla Biblioteca Panizzi e in tutte le biblioteche decentrate è stato allestito uno scaffale-vetrina con libri a tema energia, sostenibilità e bibliografie tematiche per adulti e ragazzi. L’Amministrazione comunale, con una lettera firmata dal sindaco, ha invitato tutte le partecipate del Comune e le scuole del territorio, di ogni ordine e grado, a contribuire alla Giornata promuovendo il coinvolgimento attivo di bambine e bambini, ragazze e ragazzi con azioni e riflessioni sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili, durante le lezioni di oggi, come nei giorni precedenti e successivi. Il Comune è inoltre impegnato in attività di sensibilizzazione sul risparmio energetico rivolte ai dipendenti chiedendo loro di impegnarsi in attività individuali e negli uffici.

E sempre oggi Fiab Tuttinbici organizza una biciclettata per promuovere l’uso delle due ruote, il ritrovo è alle 17.30 al centro sociale Orologio. La pedalata si svilupperà lungo due itinerari distinti all’insegna della mobilità sicura e attiva con la campagna #fallabrillare; a tutti i partecipanti saranno distribuiti luci e catarifrangenti. Mentre durante “La Notte dei Racconti”, previsto per venerdì 20 febbraio, bambini, ragazzi e famiglie sono invitati a ritrovarsi per raccontare e ascoltare storie, abbassando le luci e spegnendo pc e cellulari.

Chiunque volesse un piano di azione personalizzato per adottare di stili di vita più sostenibili, può compilare il Lifestyle Test, gratuito e anonimo che consente di misurare l’impronta ecologica individuale fornendo suggerimenti pratici per ridurre il consumo di risorse. Lifestyle Test è disponibile al link:

www.comune.reggioemilia.it/argomenti/ambiente/progetti/lifestyle-test

Le informazioni sulla campagna nazionale sono disponibili al sito: www.rai.it/milluminodimeno dove si può anche consultare l’intero decalogo dei consigli.