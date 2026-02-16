lunedì, 16 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa reggianaMercoledì 18 al Tagliavini di Novellara arriva il Moby Dick secondo Moni...





Mercoledì 18 al Tagliavini di Novellara arriva il Moby Dick secondo Moni Ovadia

Bassa reggianaNovellaraTeatro
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

C’è un mare che non finisce mai e una domanda che torna, ostinata, come un’onda: fin dove può spingersi l’uomo quando decide di inseguire la propria ossessione? Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, il Teatro Franco Tagliavini accoglie Moby Dick, tratto dal capolavoro di Herman Melville, con adattamento di Micaela Miano e regia di Guglielmo Ferro. Protagonista Moni Ovadia, chiamato a dare corpo e voce a una delle figure più magnetiche della letteratura: il Capitano Achab, uomo ferito e incandescente, pronto a trascinare tutti in una corsa verso l’ignoto.

Lo spettacolo, prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, dal Teatro Quirino e da Compagnia Molière, trasporta il pubblico a bordo del Pequod, vascello stregato e destino in movimento, lanciato all’inseguimento della balena bianca. Ma Moby Dick non è soltanto il racconto di una caccia: è un viaggio dentro l’abisso, un’avventura epica che diventa tragedia senza tempo, un confronto estremo tra l’uomo e il proprio limite.

La balena non è solo una creatura marina. È condanna e maledizione, sfida e specchio: il simbolo di ciò che sfugge, di ciò che ferisce, di ciò che non si riesce a lasciare andare. Achab, interpretato da Ovadia con intensa forza drammatica, è divorato dalla sete di vendetta: empio, ribelle, accecato dall’odio, trascina il suo equipaggio verso una rotta di perdizione. Al suo fianco, e contro di lui, Starbuck, voce della coscienza e della prudenza, incarna il conflitto morale che attraversa l’opera. È nello scontro tra follia e ragione, hybris e fede, che si consuma il vero dramma, capace di parlare anche al presente: quando l’ossessione prende il comando, ogni scelta diventa irrevocabile…

Per informazioni e prenotazioni: Teatro Franco Tagliavini, Piazzale Marconi 1, 42017 Novellara (RE). Tel. +39 0522 655407. Sito: www.teatronovellara.it. E-mail: teatro@comune.novellara.re.it.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.