Martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, all’Asioli di Correggio “La guerra com’è”

Arriva al Teatro Asioli un appuntamento che mette insieme la forza della testimonianza e l’urgenza del presente: martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:30, va in scena La guerra com’è, duetto di musica e parole tratto dal libro Una persona alla volta di Gino Strada (Feltrinelli), con Elio Germano e Teho Teardo.

Sul palco, la voce e l’interpretazione di Germano si intrecciano con la trama sonora costruita dal vivo da Teardo, in uno spettacolo che nasce dall’incontro con le parole di Strada: un racconto dell’impegno contro la guerra e delle esperienze che lo hanno portato da giovane chirurgo in prima linea a fondatore di EMERGENCY. Una narrazione autentica e diretta, capace di attraversare luoghi e conflitti, senza retorica, per riportare al centro ciò che spesso scompare nelle cronache: le persone, i corpi, le conseguenze concrete della violenza.

La guerra com’è è anche una riflessione sul diritto universale alla salute e sulle scelte collettive che definiscono una società. Il percorso di Strada, dalle radici fino ai Paesi più lontani, diventa viaggio dopo viaggio una domanda che non si può eludere: quale priorità vogliamo darci, oggi?

«L’idea comune con Teardo, in questo spettacolo, è stata quindi farsi strumento affinché le parole di Gino Strada vengano ascoltate da più persone possibili», racconta Elio Germano. Teho Teardo aggiunge: «Quando leggo le parole di Gino Strada vengo travolto da un’energia irresistibile… Lo faccio con la musica che è ciò con cui mi sintonizzo con il mondo».