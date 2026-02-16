Due conducenti denunciati dalla Polizia locale di Modena: uno recidivo con auto priva di assicurazione, l’altro con titolo di guida contraffatto

Due distinti interventi, a distanza di un paio di settimane tra loro, confermano l’attenzione della Polizia locale di Modena sul fronte della sicurezza stradale e della verifica dei titoli abilitativi alla guida. In entrambi i casi, i controlli hanno portato all’accertamento della guida senza regolare patente, al sequestro dei veicoli e a sanzioni amministrative di rilievo, oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Il primo episodio risale a fine gennaio, durante un servizio di controllo ordinario sul territorio comunale. Gli agenti hanno fermato un’auto per una verifica dei documenti. Alla guida si trovava un uomo ultraquarantenne che dichiarava di non avere con sé la patente; sul sedile del passeggero viaggiava la moglie, proprietaria del mezzo. Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno fatto emergere una situazione articolata: il veicolo circolava senza copertura assicurativa e non era stato sottoposto a revisione periodica da oltre due anni. Le verifiche nelle banche dati hanno inoltre rilevato che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida e risultava già più volte sanzionato in passato per la stessa violazione, con un episodio registrato anche nell’ottobre scorso.

La reiterazione della guida senza patente nel biennio ha comportato la denuncia all’Autorità giudiziaria. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 1.000 euro, legate alla mancanza di assicurazione e all’omessa revisione. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Il secondo intervento è di venerdì 13 febbraio, lungo via Emilia Ovest, nell’ambito di un servizio mirato di controllo della viabilità. Gli agenti hanno fermato un cittadino straniero, residente in un’altra regione del Nord Italia, alla guida del proprio veicolo con una patente internazionale apparentemente rilasciata dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti. Il documento, tuttavia, non corrispondeva al modello riconosciuto valido in base agli accordi internazionali vigenti, suscitando immediati dubbi sulla sua autenticità. Gli approfondimenti svolti sul posto hanno confermato le incongruenze e accertato la falsità dell’atto. Le verifiche successive hanno stabilito inoltre che il conducente, pur essendo proprietario del veicolo, non aveva mai conseguito la patente di guida. È scattata così la sanzione amministrativa per guida senza patente, con il contestuale fermo amministrativo del mezzo e il sequestro del documento falso.

Le violazioni accertate hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 5.000 euro, oltre alle spese di procedimento e custodia del veicolo. Per l’uso di atto falso è prevista inoltre una pena fino a un anno di reclusione. Il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

I due distinti episodi delineano un quadro comune: la guida senza titolo abilitativo, spesso accompagnata dall’uso di documenti contraffatti o da ulteriori irregolarità amministrative, rappresenta una condotta che espone a rischi rilevanti e comporta conseguenze severe.