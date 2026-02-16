Da mercoledì lavori sulla rete idrica a Formigine

Inizieranno mercoledì 18 febbraio i lavori di HERAcquaModena sull’acquedotto che serve il comune di Formigine. È infatti prevista la posa di un nuovo tratto di rete in via Prampolini, che sostituirà quello attuale, così da potenziare e migliorare ulteriormente il servizio. L’intervento di rinnovo della rete prevede la collocazione di tubature del diametro di 20 centimetri, per una lunghezza di circa 400 metri.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, che dovrebbero essere conclusi entro il mese di aprile e comporteranno un investimento a carico di HERAcquaModena di circa 90.000 euro, saranno necessarie variazioni alla viabilità, in accordo con la polizia locale di Formigine. In particolare, nel tratto di via Prampolini compreso tra via Marchese e la rotatoria posta tra via Ghiarola e via Vittime di tutte le Mafie, scatterà il divieto di transito e di sosta con rimozione coattiva nella corsia di marcia direzione nord. Il transito resterà comunque garantito ai residenti, alle forze dell’ordine, ai mezzi di soccorso, al trasporto scolastico e ai veicoli diretti alle attività produttive della zona. Inoltre, sarà istituito il divieto di transito in via Modigliani all’altezza dell’intersezione con via Prampolini. Sarà predisposta un’apposita segnaletica con l’indicazione dei percorsi alternativi e preavvisi di chiusura in corrispondenza delle intersezioni principali.

Durante la realizzazione dell’intervento, si potranno verificare brevi interruzioni della fornitura del servizio, delle quali gli utenti saranno preventivamente avvisati. In caso di maltempo, l’inizio dei lavori sarà spostato al giorno successivo.

HERAcquaModena ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.