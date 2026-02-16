Contrasto all’illegalità: due interventi della Polizia Locale di Mirandola

Prosegue l’attività di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Mirandola, con due distinti interventi effettuati nel mese di gennaio nell’ambito della tutela ambientale e del contrasto alle occupazioni abusive.

Abbandono di rifiuti a Quarantoli: A seguito della segnalazione di un cittadino che aveva rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti all’interno di un terreno di sua proprietà nella frazione di Quarantoli, gli operatori della Polizia Locale sono intervenuti accertando la presenza di tre cumuli distinti di rifiuti, per un peso complessivo di circa 400 kg. I materiali abbandonati risultavano composti prevalentemente da imballaggi e contenitori per alimenti, pallet, rifiuti organici e pattume vario. L’attenta attività di ispezione dell’area ha consentito di individuare elementi utili a ricondurre la responsabilità del fatto a un’azienda del territorio mirandolese. Il Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando, sentita la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ha proceduto al sequestro dell’area interessata e alla denuncia a piede libero del legale rappresentante della ditta per il reato di cui all’art. 256, commi I e II, in riferimento all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Il Comando ha inoltre richiesto alla Procura l’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti a spese dell’indagato. Ottenuto il nulla osta, si è provveduto, tramite ditta specializzata, alla completa rimozione dei materiali e al ripristino dello stato dei luoghi.

Occupazione abusiva di edificio dismesso: In un secondo intervento, gli operatori del Comando di Polizia Locale, con il supporto dell’unità cinofila, hanno accertato la presenza di due soggetti di origine rumena e moldava all’interno del centro anziani dismesso di Viale Libertà n. 8. I due avevano di fatto occupato l’immobile, predisponendolo a uso abitativo e bivaccando al suo interno. Considerata la natura abusiva dell’occupazione, gli agenti hanno accompagnato i soggetti presso gli uffici del Comando per gli accertamenti fotodattiloscopici e hanno proceduto alla denuncia a piede libero per i reati di cui agli artt. 633 e 639 bis del Codice Penale. Contestualmente è stato disposto il Daspo Urbano, con provvedimento di allontanamento e divieto di accesso all’area.