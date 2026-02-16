Castelnovo né Monti, il Vescovo Morandi fa visita ai ricoverati dell’Ospedale Sant’Anna

Castelnovo né Monti, giornata di grande festa ieri all’Ospedale Sant’Anna. Nell’ambito delle molteplici iniziative in occasione della Giornata del malato 2026, sua eccellenza, monsignor Giacomo Morandi – Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, ha fatto visita ai malati ricoverati nell’Ospedale montano. Grande commozione ed entusiasmo nei reparti sia per i degenti che per il personale.

Ad accogliere sua eccellenza sono stati il Direttore del Presidio ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, dottor Giorgio Mazzi, il responsabile sanitario del Sant’Anna, dottor Francesco Soncini, la responsabile per le Professioni Sanitarie, Lara Marazzi e i Direttori e Coordinatori infermieristici delle Unità Operative dell’Ospedale.

Il vescovo dopo avere calorosamente salutato malati, medici e infermieri ha poi presieduto la Santa Messa in paese, nella chiesa della Resurrezione.