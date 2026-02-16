lunedì, 16 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoCastelnovo né Monti, il Vescovo Morandi fa visita ai ricoverati dell’Ospedale Sant’Anna





Castelnovo né Monti, il Vescovo Morandi fa visita ai ricoverati dell’Ospedale Sant’Anna

Appennino ReggianoCastelnovo MontiSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Castelnovo né Monti, giornata di grande festa ieri all’Ospedale Sant’Anna. Nell’ambito delle molteplici iniziative in occasione della Giornata del malato 2026, sua eccellenza, monsignor Giacomo Morandi – Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, ha fatto visita ai malati ricoverati nell’Ospedale montano. Grande commozione ed entusiasmo nei reparti sia per i degenti che per il personale.

Ad accogliere sua eccellenza sono stati il Direttore del Presidio ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, dottor Giorgio Mazzi, il responsabile sanitario del Sant’Anna, dottor Francesco Soncini, la responsabile per le Professioni Sanitarie, Lara Marazzi e i Direttori e Coordinatori infermieristici delle Unità Operative dell’Ospedale.

Il vescovo dopo avere calorosamente salutato malati, medici e infermieri ha poi presieduto la Santa Messa in paese, nella chiesa della Resurrezione.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.