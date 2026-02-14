Sassuolo: sei nuovi attraversamenti pedonali luminosi nei punti più critici della città

“Quello che purtroppo è accaduto un anno fa non vogliamo si ripeta mai più. L’investimento di un ragazzo di 15 anni ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. Anche nel confronto con i suoi genitori ci eravamo assunti un impegno preciso: migliorare in modo concreto la sicurezza degli attraversamenti pedonali, soprattutto nei punti più critici della città”.

Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini interviene sugli ultimi lavori realizzati dal Comune di Sassuolo in collaborazione con City Green Light, che hanno portato all’installazione di sei nuovi attraversamenti pedonali luminosi con l’obiettivo di aumentare la visibilità e ridurre il rischio di incidenti nelle ore serali e notturne.

Gli interventi, completati alla fine di dicembre, sono entrati in funzione dall’inizio di quest’anno. Come molti cittadini avranno notato, nell’ultimo mese sono attivi nuovi dispositivi luminosi e nuove illuminazioni in corrispondenza di alcuni attraversamenti particolarmente sensibili della città.

Si è partiti proprio dall’attraversamento dove avvenne l’incidente, intervenendo sul corretto posizionamento dei punti luce, sul potenziamento dell’illuminazione e sull’installazione di segnaletica luminosa ad alta visibilità. Un primo passo concreto per rendere più sicuri i pedoni, in particolare lungo strade ad alto scorrimento come la circonvallazione.

Gli interventi hanno interessato diversi snodi urbani: più punti di via Circonvallazione Sud-Est in direzione Panorama, via Braida nella zona della Parrocchia di San Giovanni, via Palestro all’altezza dell’incrocio con viale Nino Bixio e via SS. Consolata all’intersezione con via Montanara. Si tratta di aree caratterizzate da un’elevata presenza di traffico veicolare e da attraversamenti pedonali frequenti, dove era necessario aumentare in modo significativo il livello di sicurezza.

I nuovi attraversamenti sono stati progettati per garantire prestazioni superiori rispetto agli impianti tradizionali, grazie all’impiego di corpi illuminanti LED ad alta efficienza, studiati per illuminare in modo puntuale e uniforme la carreggiata e il passaggio pedonale. Gli impianti prevedono una potenza di 110 watt sui pali di sei metri e di 140 watt su pali di sette metri, con ottiche specifiche che migliorano la percezione del pedone da parte degli automobilisti e riducono le zone d’ombra.

“Abbiamo voluto che ogni attraversamento fosse dotato di tabelle pedonali illuminate con lampeggiante integrato – aggiunge il Sindaco – una soluzione che aumenta sensibilmente l’attenzione dei conducenti in prossimità del passaggio pedonale e contribuisce a rendere più sicuro l’attraversamento, soprattutto nelle ore notturne”.

L’installazione dei nuovi attraversamenti luminosi rientra in un percorso più ampio volto a rafforzare la sicurezza delle nostre strade, con particolare attenzione agli utenti più vulnerabili. L’obiettivo è chiaro: attraversamenti sicuri e una città in cui muoversi a piedi non sia un rischio ma una possibilità concreta e tutelata.

Per il 2026 sono già stati individuati ulteriori punti di intervento, in particolare In via Montanara all’intersezione con via Circonvallazione verso San Michele, e in via Circonvallazione all’intersezione con via Tasso, via San Pietro, e via San Pio X, dove procederemo con analoghe soluzioni tecnologiche per aumentare la visibilità e la sicurezza dei pedoni.

“Stiamo procedendo per step – conclude il Sindaco Matteo Mesini – dando priorità alle strade più trafficate e quindi più esposte a situazioni di pericolo, a partire dall’anello delle circonvallazioni. Altri interventi sono già programmati nel 2026, perché la sicurezza stradale non è uno slogan, ma un impegno strutturale e continuo verso i cittadini”.