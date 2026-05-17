Mirandola, tutti in campo per Leonardo Lugli

Una splendida giornata di sport, amicizia e condivisione ha caratterizzato il 4° Memorial Leonardo Lugli, andato in scena al campo di Via Posta di Mirandola.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i giovani calciatori di US Sassuolo, AC Carpi, Reggio Calcio, Mirandolese, Polisportiva Cavezzo e Moglia FC, che hanno vissuto una giornata all’insegna del calcio e dello stare insieme, uniti nel ricordo del giovane calciatore della Mirandolese a cui il torneo è dedicato. Nel corso della manifestazione sportiva è intervenuta anche il Sindaco Letizia Budri, che ha premiato tutte le selezioni partecipanti e i rispettivi staff, sottolineando il valore educativo, sociale e aggregativo dello sport giovanile.

Un momento particolarmente partecipato e sentito, capace di trasmettere i valori più autentici dello sport e della comunità.