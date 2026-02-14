sabato, 14 Febbraio 2026
Sassuolo: al Volta provvedimenti urgenti in merito alla rissa tra studenti

In relazione all’episodio violento, ovvero una rissa che ha coinvolto alcuni studenti nei giorni scorsi all’uscita di scuola delle ore 13 presso l’Istituto Alessandro Volta di Sassuolo, sono stati immediatamente attivati i protocolli previsti dal Regolamento d’Istituto.

A partire dai primi giorni della prossima settimana sono convocati i Consigli di classe straordinari delle classi interessate, presieduti dalla Dirigente scolastica, che negli ultimi due giorni ha già svolto i dovuti colloqui e momenti di confronto con gli studenti coinvolti e con le rispettive famiglie.

E’ inoltre convocato il Consiglio di Istituto, organo deputato ad assumere i provvedimenti del caso nei confronti dei responsabili, sulla base delle risultanze emerse e nel rispetto delle norme vigenti.

L’Istituto ha garantito una risposta immediata, come previsto dal regolamento della scuola sassolese, confermando la propria attenzione alla tutela della sicurezza, del rispetto reciproco e del clima educativo all’interno della comunità scolastica.

















