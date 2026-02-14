Ospedale di Pavullo, la Pneumologia Pediatrica si arricchisce di un nuovo dispositivo

E’ stato consegnato ieri pomeriggio, venerdì 13 febbraio, all’Ospedale di Pavullo un nuovo misuratore di ossido nitrico esalato. L’apparecchiatura è una donazione dell’ASD Polisportiva ‘Acquaria’ all’ambulatorio specialistico di Pneumologia della Unità operativa complessa di Pediatria dell’Ospedale.

Presenti alla consegna il Direttore dell’Ospedale di Pavullo, Gabriele Romani; il Direttore UOC Pediatria Ospedaliera e Territoriale dell’Ospedale di Pavullo, Battista Guidi; la coordinatrice della UOC di Pediatria, Linda Manni; e la presidente di ‘Acquaria’, Silvia Lusignoli, insieme ad altri rappresentanti dell’associazione.

La strumentazione serve per la misurazione dell’ossido nitrico (FeNO), in modo quantitativo, non invasivo e sicuro per i bambini, soprattutto quelli che soffrono d’asma. L’ossido nitrico è una molecola normalmente presente nell’espirato, ma, quando la sua concentrazione si innalza, è indicativa di infiammazione delle basse vie aeree che spesso accompagna l’asma bronchiale.

Il nuovo misuratore di ossido nitrico va ad arricchire e potenziare le possibilità diagnostiche e di monitoraggio dell’ambulatorio specialistico di Pneumologia Pediatrica assicurando ai piccoli pazienti attività più avanzate e di prossimità.



“Ringraziamo ‘Acquaria’ per una donazione che conferma la forza e la vicinanza del mondo associazionistico del Frignano al nostro ospedale – dichiarano il Direttore dell’Ospedale di Pavullo, Gabriele Romani, e il Direttore della Pediatria Ospedaliera e Territoriale dell’Ospedale, Battista Guidi -. Grazie a una tecnologia non invasiva e rapida, simile a una semplice espirazione in un boccaglio, miglioreremo le prestazioni rivolte ai piccoli pazienti seguiti dalla Pediatria. Strumentazioni di questo tipo non sono soltanto un contributo materiale, ma un investimento diretto sulla salute e sulla qualità della vita dei nostri bambini, permettendoci di personalizzare le terapie e garantire cure sempre più efficaci e tempestive”.

“È con estrema soddisfazione dare corso a ciò che lo statuto della nostra associazione pone come punto basilare e imprescindibile: l’aiuto alla nostra comunità – afferma Silvia Lusignoli, presidente di ‘Acquaria’ -. Fino ad ora tale aiuto era rivolto ad associazioni e alla comunità esclusivamente del nostro comune. Oggi grazie ai volontari della polisportiva che con intraprendenza e dedizione svolgono un duro lavoro durante tutto l’anno, è stato possibile l’acquisto di un apparato medico utilizzabile dall’intera comunità del Frignano rivolto ai bambini. Un nostro piccolo contributo per una struttura, come la Pediatria dell’Ospedale, a noi particolarmente cara”.