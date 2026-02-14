sabato, 14 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
Incidente mortale nel tardo pomeriggio in via Caselle a San Felice

Bassa modeneseCronacaIn evidenza CarpiSan Felice sul Panaro
Poco dopo le 18 i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Felice sul Panaro sono intervenuti  per un’auto uscita di strada mentre percorreva via Caselle. L’incidente ha coinvolto complessivamente cinque persone. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale medico presente sul posto, si sono occupati dellassistenza ai passeggeri dell’auto e della messa in sicurezza dell’area. Purtroppo, nonostante il rapido intervento dei soccorsi del 118, uno dei coinvolti è deceduto. Le altre quattro persone sono state affidate al personale sanitario per il trasporto e le cure presso l’ospedale.

Le Forze dell’Ordine sono intervenute per effettuare i rilievi necessari e regolamentare la viabilità, al fine di ricostruire lesatta dinamica dell’incidente.

















