Fiorano: petizione su via Mameli

Un petizione relativa alla situazione di via Mameli a Fiorano, corredata da documentazione fotografica, sottoscritta da 38 residenti, verrà presentata, con mandato al consigliere Barbolini, al Sindaco all’interno di interrogazione consiliare nel consiglio comunale di giovedì 26 febbraio.

Testo della petizione:

Via Mameli continua a presentarsi da anni con asfaltatura dissestata e priva di segnaletica orizzontale; la strada, che è a servizio di una zona altamente residenziale, nel tratto finale presenta una pendenza che la rende ancora più pericolosa per le buche; nel passato si sono verificati spiacevoli episodi, come quello di un bambino che, causa la caduta dovuta a una buca, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso; la situazione è aggravata dall’assenza di segnaletica orizzontale che non aiuta a ridurre la velocità degli automobilisti soprattutto nel tratto in pendenza. Anche la traversa di via Mameli, dove sono ubicate delle palazzine, presenta una condizione pessima dell’asfalto.

Risulta che via Mameli non sia stata ancora completamente presa in carico dal Comune; nel corso degli anni, almeno a parole, tutte le amministrazioni comunali con i rispettivi sindaci, si sono impegnate a concludere il procedimento amministrativo compreso il superamento dei motivi ostativi; nell’ultimo e recente sopralluogo effettuato dall’Amministrazione attualmente in carica risulta che ci si è impegnati, sempre e solo a parole, a posare almeno la segnaletica orizzontale; a tutt’oggi nulla è stato realizzato, nonché non risulta che l’Amministrazione comunale abbia informato i residenti sulle modalità e sulla tempistica per rendere via Mameli una strada comunale dignitosa e soprattutto più sicura.

Per quanto sopra esposto, si chiede al Sindaco di Fiorano Modenese

– di illustrare in modo dettagliato i motivi ostativi per la presa in carico del comune di via Mameli per inserirla successivamente nei programmi di asfaltatura e posa di segnaletica orizzontale, nonché di indicare un cronoprogramma di intervento.

– Se intende adoperarsi per rendere più sicuro il manto stradale di via Mameli, specificando i tempi di intervento.

I sottoscrittori danno mandato al Consigliare Comunale Matteo Barbolini di presentare la suddetta petizione all’interno di un’interrogazione Consiliare.