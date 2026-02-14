Castelfranco Emilia: premiati i dipendenti comunali neopensionati

Un momento di riconoscenza e gratitudine si è svolto giovedì in Municipio, dove il sindaco ha consegnato gli attestati di ringraziamento ai dipendenti comunali che hanno concluso il proprio percorso lavorativo tra il 2024 e il 2025, dopo anni – in alcuni casi oltre tre decenni – di servizio presso il Comune di Castelfranco Emilia. Tra coloro che hanno raggiunto il traguardo della pensione vi sono Cristina, centralinista che ha prestato servizio per circa 27 anni fino al 1° marzo 2024, e Maria, amministrativa, che ha concluso il proprio incarico il 1° agosto 2024 dopo 34 anni di lavoro per l’ente. Nel 2025 hanno cessato il servizio Lucia, farmacista con 34 anni di attività alle spalle, Rossella, amministrativa con circa 30 anni di servizio, Paolo, operaio specializzato che ha lavorato quasi 8 anni per il Comune, e Mirca, amministrativa che ha dedicato quasi 35 anni alla comunità castelfranchese.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Giovanni Gargano ha voluto sottolineare il valore umano e professionale del contributo offerto da ciascuno di loro: «Dietro ogni servizio erogato e ogni risposta data ai cittadini c’è il lavoro quotidiano di persone che operano con spirito di servizio. Oggi salutiamo professionisti che hanno accompagnato per anni la vita amministrativa della nostra città, contribuendo in modo concreto alla qualità dei servizi e alla crescita della comunità. A nome dell’Amministrazione e di tutta Castelfranco Emilia, esprimo un sincero grazie per l’impegno e la dedizione dimostrati».