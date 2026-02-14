sabato, 14 Febbraio 2026
Auto a fuoco in via Rigigno a Carpineti

Appennino Reggiano
Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’autovettura in via Regigno, nel comune di Carpineti. Sul luogo del rogo sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco  insieme ai Carabinieri di Castelnuovo Monti. Secondo le prime ipotesi, le cause dell’incendio sembrerebbero essere riconducibili a problematiche di natura elettromeccanica. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per consentire la gestione completa dell’emergenza.

















