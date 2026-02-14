sabato, 14 Febbraio 2026
Arsenale e esplosivi in casa a Oschiri, un arresto

SASSARI (ITALPRESS) – Blitz nelle campagne di Oschiri, in località Sos Ozzastros, dove i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Ozieri, con lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna” e gli Artificieri del Comando provinciale di Sassari, hanno arrestato in flagranza un uomo per detenzione illegale di armi da guerra e comuni, fabbricazione e possesso di esplosivi, ricettazione e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nel corso della perquisizione in un’abitazione rurale, i militari hanno sequestrato un vero e proprio arsenale: fucili, pistole – alcune con matricola abrasa – silenziatori, ottiche di precisione, un giubbotto antiproiettile artigianale, centinaia di munizioni e una pressa per la ricarica. Rinvenuti anche 27 grammi di cocaina, 9.700 euro in contanti e numerosi ordigni esplosivi artigianali con detonatori, micce e sostanze chimiche. Considerato l’alto potenziale deflagrante, il materiale esplosivo è stato distrutto sul posto dagli artificieri. L’uomo, su disposizione della Procura di Sassari, è stato trasferito nella casa circondariale di Sassari Bancali in attesa dell’udienza di convalida.

