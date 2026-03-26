Umberto Orsini al Teatro Duse di Bologna con ‘Prima del Temporale’

Cresce l’attesa per l’arrivo al Teatro Duse di Bologna di Umberto Orsini, in scena dal 27 al 29 marzo (ore 21, domenica ore 16) con ‘Prima del Temporale’ spettacolo nato da un’idea dello stesso Orsini e di Massimo Popolizio, che firma la regia. La pièce, dal netto carattere autobiografico, dipinge il ritratto dell’attore, oggi novantunenne, alle prese con i fantasmi del suo passato, tra incontri e perdite, amicizie, passioni e amori, gioie e silenzi.

Con un rovesciamento della percezione temporale tipica dei sogni, nella mezz’ora che lo separa dall’entrare in scena per recitare nel ‘Temporale’ di Strindberg, Orsini si ritrova in camerino a rivivere i momenti salienti di un’intera vita. Ad innescare i ricordi sono i rumori e le voci degli spettatori che si accomodano in sala prima che si alzi il sipario. Una colonna sonora della realtà che diventa il pretesto per avviare il dialogo immaginario tra l’attore e le figure chiave della sua esistenza. Senza alcuna logica cronologica, un suono ne evoca un altro, una risata lo riporta a un momento di gioia, un lungo silenzio fa eco ad una perdita lontana. Si genera così un gioco ironico e commovente che racconta settanta anni della vita artistica e privata di un gigante della scena come è Orsini, ma anche della storia del teatro e dell’Italia dal Dopoguerra a oggi.

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