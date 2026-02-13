Sport, gusto e solidarietà sulla neve: il Master Day di Pampeago sostiene Fondazione Grade

Il 7 e 8 marzo Pampeago, nel cuore della Val di Fiemme, in Trentino, ospiterà il Master Day, importante evento nazionale dedicato allo sci alpino che unirà competizione sportiva e impegno solidale.

La manifestazione prevede tre gare di slalom gigante e una gara di slalom speciale, richiamando atleti e appassionati da tutta Italia per due giornate all’insegna dello sport e della condivisione sulla neve.

Accanto alle competizioni, il Master Day offrirà anche un Villaggio Gastronomico ad accesso gratuito, aperto a tutti, dove sarà possibile degustare prodotti tipici del Trentino e dell’Emilia. Tra le specialità proposte anche il tradizionale gnocco fritto cotto sulla neve, accompagnato da salumi della “Tito Speck”, azienda tradizionale della Val di Fiemme, in un percorso di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche dei territori coinvolti.

L’evento Master Day avrà una forte finalità solidale: l’intero incasso delle gare e le eventuali donazioni successive saranno devoluti alla Fondazione Grade a sostegno dell’Irccs Cancer Center di Reggio.

“Eventi come questo dimostrano quanto lo sport possa diventare veicolo concreto di solidarietà” sottolinea Valeria Alberti, direttrice della Fondazione Grade. “Ci troviamo in un clima di grande fervore sportivo grazie ai giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026, e questa iniziativa dimostra come la sana competizione sportiva possa piacevolmente coniugarsi con un impegno sociale. Saranno due giornate di festa sulla neve con un obiettivo solidale importante, sostenere la ricerca per la lotta contro i tumori nella quale la Fondazione Grade investe con impegno e continuità”.

Per informazioni: www.grade.it, pagine social social Fondazione Grade (Facebook, Instagram).