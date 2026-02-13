‘Questi Fantasmi!’, domenica 15 febbraio al Teatro ‘De Andrè’ di Casalgrande

Il grande teatro della tradizione napoletana approda a Casalgrande. Domenica 15 febbraio alle 17.00, il palco del Teatro Fabrizio De André ospiterà “Questi fantasmi!”, celebre commedia di Eduardo De Filippo, tra i testi più amati e rappresentati del repertorio teatrale italiano del Novecento.

Lo spettacolo sarà portato in scena dalla Compagnia Amatoriale Anna Di Stasio, con la regia di Carlo Cammuso, in una messinscena che restituisce al pubblico tutta la forza ironica e la profondità tematica dell’opera.

Scritta nel 1945, “Questi fantasmi!” è una commedia brillante che intreccia equivoci, suggestioni soprannaturali e dinamiche familiari, conducendo lo spettatore in una riflessione sottile sul confine tra realtà e illusione. Con il suo inconfondibile equilibrio tra comicità e amarezza, il testo continua a parlare al pubblico contemporaneo, confermandosi un classico intramontabile.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Casalgrande, in collaborazione con Pro Loco Casalgrande e Associazione Culturale Campania in Cammino.

Lo spettacolo ha inoltre una finalità solidale: parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione AUT AUT, realtà attiva sul territorio in ambito sociale.

Teatro Fabrizio De André – Piazza Roberto Ruffilli, 1 – Casalgrande (RE)

Domenica 15 febbraio, ore 17.00

Biglietto unico: 10 euro