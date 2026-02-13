venerdì, 13 Febbraio 2026
Mirandola ospita la XVI sessione locale del MEP

Oltre 130 studenti impegnati presso l’Aula Magna “Montalcini”

Questa mattina, presso l’Aula Magna “Rita Levi Montalcini” di Mirandola, si è svolta la XVI sessione locale Carpi-Mirandola del Model European Parliament (MEP). Ad aprire i lavori è stata il Sindaco di Mirandola, Letizia Budri, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale sottolineando il valore educativo e civico dell’iniziativa.

Il MEP è un progetto formativo che coinvolge gli studenti in una simulazione delle attività del Parlamento Europeo, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi su temi di attualità, sviluppare competenze di dibattito e rafforzare il senso di cittadinanza attiva. Sono stati oltre 130 gli studenti delle scuole secondarie “Luosi/Pico” di Mirandola e “Fanti” e “Meucci” di Carpi a partecipare alla sessione, importante tappa di preparazione alla fase nazionale. Presenti le dirigenti scolastiche Rossella Di Sorbo, Alda Barbi e Viviana Valentini, a conferma dell’impegno condiviso tra istituzioni scolastiche e territorio nel promuovere percorsi di alta qualità formativa.

L’iniziativa conferma il ruolo centrale della scuola e delle istituzioni locali nella promozione dei valori europei e della partecipazione consapevole delle giovani generazioni.

















