L’associazione Villacultura, in collaborazione con Effetto Notte propone l’evento “La radura dei Destini”

Dal 15 febbraio al 31 maggio la biblioteca di Villa Minozzo diventa il cuore pulsante dell’immaginazione con “Lo Radura dei Destini – Dove dadi e pedoni decidono la storia”, un nuovo spazio dedicato a giochi da tavolo, scacchi, giochi di ruolo e character design pensato per ragazze e ragazzi che vogliono mettersi in gioco, creare mondi e vivere avventure fuori dall’ordinario. Ad organizzarlo

Il ciclo di incontri rientra nelle “Domeniche Ludiche”, un calendario di appuntamenti che animerà le domeniche a Villa Minozzo all’insegna del divertimento e della socialità. L’iniziativa si inserisce nel progetto di rete “Generazioni Protagoniste”, un’azione di ampio respiro finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di creare spazi educativi e inclusivi capaci di coinvolgere giovani e famiglie.

Ogni domenica, a partire dal 15 febbraio, educatori ludici professionisti CSI guideranno i partecipanti in un percorso coinvolgente tra sfide strategiche, campagne narrative e laboratori creativi. Non solo partite, ma esperienze immersive in cui dadi, pedoni e matite diventano strumenti per raccontare storie, sviluppare fantasia, spirito di squadra e capacità di problem solving. Grazie alla collaborazione con il CSI e alla presenza di educatori qualificati, ogni appuntamento offrirà uno spazio inclusivo dove il gioco diventa strumento di crescita e occasione di incontro tra diverse età.

Un elemento distintivo del progetto è il coinvolgimento attivo dei genitori, che affiancheranno gli educatori nella gestione dei giochi e dei gruppi. Un’opportunità preziosa per acquisire strumenti utili a coinvolgere soprattutto i bambini più piccoli in attività ludiche strutturate, rafforzando così il legame tra generazioni e rendendo il gioco un patrimonio condiviso.

Il viaggio si concluderà il 31 maggio con un evento finale aperto al pubblico, una vera e propria festa del gioco e della creatività.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Villacultura di Villa Minozzo in collaborazione con Effetto Notte di Casina, con il patrocinio del Comune di Villa e la partecipazione di Funside, la più grande catena italiana specializzata in pop culture, fumetti, manga, giochi da tavolo e di carte.

“Lo Radura dei Destini” nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani del territorio un luogo di incontro sano e stimolante, dove socialità e creatività si intrecciano. In un’epoca sempre più digitale, il gioco condiviso torna protagonista come occasione per stringere nuove amicizie, allenare la mente e scoprire passioni che possono diventare molto di più di un hobby.

Il calendario completo e le iscrizioni sono disponibili al link: tinyurl.com/raduradeidestini.

Per informazioni: Francesca 347 075 7639.