L’associazione Villacultura, in collaborazione con Effetto Notte propone l’evento “La radura dei Destini”

Appennino ReggianoVilla Minozzo
Giochi da tavolo, scacchi, giochi di ruolo e tanto altro

Dal 15 febbraio al 31 maggio la biblioteca di Villa Minozzo diventa il cuore pulsante dell’immaginazione con “Lo Radura dei Destini – Dove dadi e pedoni decidono la storia”, un nuovo spazio dedicato a giochi da tavolo, scacchi, giochi di ruolo e character design pensato per ragazze e ragazzi che vogliono mettersi in gioco, creare mondi e vivere avventure fuori dall’ordinario. Ad organizzarlo

Il ciclo di incontri rientra nelle “Domeniche Ludiche”, un calendario di appuntamenti che animerà le domeniche a Villa Minozzo all’insegna del divertimento e della socialità. L’iniziativa si inserisce nel progetto di rete “Generazioni Protagoniste”, un’azione di ampio respiro finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di creare spazi educativi e inclusivi capaci di coinvolgere giovani e famiglie.

Ogni domenica, a partire dal 15 febbraio, educatori ludici professionisti CSI guideranno i partecipanti in un percorso coinvolgente tra sfide strategiche, campagne narrative e laboratori creativi. Non solo partite, ma esperienze immersive in cui dadi, pedoni e matite diventano strumenti per raccontare storie, sviluppare fantasia, spirito di squadra e capacità di problem solving. Grazie alla collaborazione con il CSI e alla presenza di educatori qualificati, ogni appuntamento offrirà uno spazio inclusivo dove il gioco diventa strumento di crescita e occasione di incontro tra diverse età.

Un elemento distintivo del progetto è il coinvolgimento attivo dei genitori, che affiancheranno gli educatori nella gestione dei giochi e dei gruppi. Un’opportunità preziosa per acquisire strumenti utili a coinvolgere soprattutto i bambini più piccoli in attività ludiche strutturate, rafforzando così il legame tra generazioni e rendendo il gioco un patrimonio condiviso.

Il viaggio si concluderà il 31 maggio con un evento finale aperto al pubblico, una vera e propria festa del gioco e della creatività.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Villacultura di Villa Minozzo in collaborazione con Effetto Notte di Casina, con il patrocinio del Comune di Villa e la partecipazione di Funside, la più grande catena italiana specializzata in pop culture, fumetti, manga, giochi da tavolo e di carte.

“Lo Radura dei Destini” nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani del territorio un luogo di incontro sano e stimolante, dove socialità e creatività si intrecciano. In un’epoca sempre più digitale, il gioco condiviso torna protagonista come occasione per stringere nuove amicizie, allenare la mente e scoprire passioni che possono diventare molto di più di un hobby.

Il calendario completo e le iscrizioni sono disponibili al link: tinyurl.com/raduradeidestini.

Per informazioni: Francesca 347 075 7639.

















