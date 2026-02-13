“La Sparanoia” con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, al Teatro Boiardo di Scandiano

La stagione teatrale del Boiardo di Scandiano, a cura di ATER Fondazione, prosegue martedì 17 febbraio con lo spettacolo “La Sparanoia – Atto unico senza feriti gravi purtroppo” di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri che ne sono autori, attori e registi. Due giovani artisti di grande talento, già pluripremiati e considerati tra le voci più interessanti del teatro italiano contemporaneo.

Una generazione di giovani dinamitardi vive a casa e pulisce il bagno. Personaggi dall’ambigua e smisurata ambizione politica mettono in ordine casa, soffocati dall’elettrodomestico.

Su tutto piange una paralisi da tisana pomeridiana.

In scena compare una bomba. Una bomba senza connotazioni politiche, indifferente, impietosa e impaziente di essere detonata.

I due protagonisti, attraverso un uso dinamico del corpo e un’atletica agitata della parola, portano in scena con drammaticità e graffiante ironia i temi più scomodi del contemporaneo, dando voce ai conflitti politici di una generazione oppressa e sfruttata. Un’acuta, sottile e amara riflessione di un giovane sulla morte della Sinistra e sulla tranquilla remissività della sua generazione ormai imperturbabile ai soprusi sociali e culturali. In un incalzante scambio di parti, i due attori ci spiattellano con vivacità performativa, tutte le colpe di quella generazione ormai matura che non è riuscita a donare ai giovani un futuro certo, determinando insoddisfazione, repressione, depressione e ansia.

Orari biglietteria Dal lunedì al mercoledì, ore 9-12. Nei giorni di apertura del cinema, il giorno dello spettacolo dalle ore 18.

Prenotazioni all’indirizzo info@cinemateatroboiardo.com e al numero 0522 854355

Biglietti da € 22 a € 10

Vendita online su Vivaticket.com Maggiori Info su: www.ater.emr.it