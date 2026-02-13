La Polizia locale di Mirandola denuncia un uomo per ricettazione di generi alimentari

Il Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Mirandola ha denunciato un cittadino di origine rumena per il reato di ricettazione (art. 648 Codice Penale), a seguito del rinvenimento di un ingente quantitativo di generi alimentari risultati oggetto di furto, per un valore complessivo di circa 1.147€.

Nel corso di un ordinario servizio di pattugliamento del territorio, gli operatori della Polizia Locale, transitando in viale Agnini nei pressi del plesso Ipercoop/McDonald’s, notavano un’autovettura sospetta e procedevano al controllo del conducente, non residente in provincia di Modena. All’interno del vano posteriore del veicolo venivano individuate due grandi borse contenenti numerosi prodotti alimentari.

A seguito di verifica, gli agenti accertavano la presenza di diverse pezzature di Parmigiano Reggiano DOP, salumi di elevato valore commerciale e altri generi alimentari. Il soggetto controllato non era in grado di esibire scontrini attestanti l’acquisto della merce né di fornire spiegazioni plausibili circa il possesso dei prodotti e la propria presenza sul territorio comunale. Il Nucleo di Polizia Giudiziaria procedeva pertanto all’accompagnamento dell’uomo presso il Comando per ulteriori accertamenti. Dalle verifiche emergevano precedenti specifici per reati contro il patrimonio e, al termine di un’intensa attività d’indagine, si appurava che la merce rinvenuta era provento di diversi furti, in larga parte commessi un noto supermercato di Castenaso (BO).

Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, si procedeva al sequestro dell’intera refurtiva e al deferimento del soggetto all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. A seguito della convalida del sequestro e del successivo dissequestro disposto dalla Procura ai fini benefici, l’Amministrazione comunale, d’intesa con il Comando di Polizia Locale, ha scelto di destinare i beni recuperati a realtà educative e parrocchiali del territorio. La merce è stata pertanto devoluta, in parti uguali, alla Parrocchia di Quarantoli – Scuola dell’infanzia “Santa Maria Nives”, alla Scuola Materna “Don Riccardo Adani” e alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola – Scuola Materna “Filomena Budri”. “L’operazione – sottolinea l’Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma – testimonia l’attenzione costante della Polizia Locale nel presidio del territorio e nel contrasto ai reati contro il patrimonio e, al contempo, la volontà dell’Amministrazione di trasformare un episodio illecito in un gesto concreto di solidarietà a favore della comunità”.