In via Due Ponti a Carpi il passaggio a livello chiude per lavori

Per consentire un intervento di manutenzione straordinaria da parte di Ferrovie dello Stato (Rfi), il passaggio a livello di via Due Ponti chiuderà temporaneamente al traffico di veicoli e pedoni da martedì 24 a venerdì 27 febbraio. Il divieto di attraversamento sarà in vigore h24 per tutta la durata dei lavori, mentre il cantiere non impatterà sulla circolazione ferroviaria che è prevista regolare.

I lavori, realizzati da Rfi, consistono nel rinnovo dei binari e nel rifacimento dell’asfalto nell’area di attraversamento e sono necessari per garantire un ripristino ottimale del passaggio e un transito più sicuro ai veicoli che ogni giorno lo percorrono.

Per la durata dei lavori, chi proviene da via Alghisi non potrà accedere a via Due Ponti. Sul lato opposto del passaggio a livello, via Due Ponti sarà interdetta al traffico dall’incrocio con via Lucrezio. È sempre consentito il transito di chi risiede nei tratti tra il passaggio a livello e i punti di chiusura di via Due Ponti.

Le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi saranno indicati da un’apposita segnaletica e da movieri.