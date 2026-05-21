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Ucraina, Zelensky “Colpita la sede dei servizi russi a Kherson”

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Ucraina, Zelensky “Colpita la sede dei servizi russi a Kherson”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “E’ stata colpita una sede del Servizio Federale di Sicurezza (Fsb) della Federazione Russa”. Lo ha reso noto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X. Secondo Zelensky, le perdite russe, tra morti e feriti, ammontano a un centinaio. “Grazie a questa operazione, le perdite russe ammontano a circa cento occupanti tra morti e feriti”, ha dichiarato Zelensky. Il presidente ucraino ha aggiunto che è stato anche distrutto un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1.
(ITALPRESS).

















Red IP

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