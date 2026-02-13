venerdì, 13 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
Grave incidente stradale a Chiozza di Scandiano, una ciclista in rianimazione

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 2:30 a Scandiano nella frazione di Chiozza, all’incrocio tra via Brolo Sotto e via Rio Fossa. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Tenenza di Scandiano, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari.

Secondo una prima ricostruzione, una Renault Clio, guidata da un 39enne residente nella zona, si è scontrata con una bicicletta. L’allarme è stato immediato e l’intervento è scattato in codice rosso. Ad avere la peggio è stata la ciclista, una 44enne anch’essa residente a Scandiano. Ritrovata dai soccorsi in stato di incoscienza e in condizioni critiche, la donna è stata trasportata d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Al momento, è ricoverata nel reparto di rianimazione e versa in gravi condizioni.

