venerdì, 13 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa reggianaCorreggio: i carabinieri fermano auto in fuga dopo una lite e sequestrano...





Correggio: i carabinieri fermano auto in fuga dopo una lite e sequestrano mazze e tirapugni

Bassa reggianaCorreggioCronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Due giovani di origini pakistane, rispettivamente di 22 e 24 anni, residenti a Correggio, sono stati denunciati a seguito di un episodio violento verificatosi l11 febbraio scorso intorno alle 21:00. L’accaduto ha avuto luogo presso il parcheggio di un fast food locale, dove i Carabinieri della stazione di Correggio sono intervenuti su segnalazione di un passante, inviati dalla centrale operativa per placare una lite fra alcuni giovani.

Secondo la ricostruzione fornita da tre coetanei connazionali, visibilmente scossi e presenti sul luogo al momento dell’arrivo dei militari, i due giovani denunciati si sarebbero avvicinati a bordo di unautovettura con fare minaccioso, chiedendo insistentemente informazioni su un conoscente comune. Di fronte al rifiuto delle vittime di collaborare, sarebbero usciti dall’auto con atteggiamento intimidatorio passando ai fatti: uno di loro, armato di un bracciale metallico simile a un tirapugni, avrebbe tentato di colpire i tre accompagnando laggressione fisica con pesanti minacce verbali. Tra le frasi rivolte alle vittime si sarebbero sentite espressioni violente come “vi facciamo a pezzi” e “vi appendiamo ad una corda“.

Dopo l’intervento tempestivo della pattuglia, inviata grazie alla telefonata di un passante, gli aggressori sono stati rintracciati poco lontano dal luogo dellaccaduto. Il mezzo su cui si erano dati alla fuga è stato attentamente perquisito dai militari, portando al rinvenimento e relativo sequestro di oggetti atti a offendere: un tirapugni, due mazze da baseball, una mazza in legno dotata di punta metallica e un taglierino. Concluso il controllo e le formali procedurali in caserma, entrambi i giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con le accuse di minaccia in concorso e porto non autorizzato di armi o strumenti atti a offendere.

Le indagini preliminari rimangono aperte per ulteriori accertamenti investigativi finalizzati eventualmente alla conferma delle responsabilità e all’avvio del procedimento penale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.