Ancora appuntamenti a Guastalla nei prossimi giorni

Un San Valentino all’insegna dell’amore per la lettura e della fantasia. Domani, sabato 14 febbraio, alle ore 10:30, la Biblioteca Comunale di Guastalla ospiterà un nuovo incontro de “Il Filo delle Storie”, la rassegna di letture ad alta voce che accompagna le famiglie durante tutto l’anno scolastico.

L’evento, dedicato ai piccoli lettori di età compresa tra i 2 e i 5 anni, si terrà a Palazzo Frattini (Piazza Garibaldi, 1). A guidare i bambini nel magico mondo della narrazione saranno, come di consueto, le BiblioLettrici, il gruppo di lettrici volontarie che collabora con la biblioteca per promuovere il valore della lettura condivisa nell’infanzia.

“Il Filo delle Storie”, infatti, non è solo un momento di intrattenimento, ma un’importante iniziativa di promozione culturale. Attraverso la voce e il coinvolgimento delle bibliolettrici, i bambini possono sviluppare precocemente curiosità e capacità d’ascolto, vivendo la biblioteca come uno spazio accogliente e familiare.

Ingresso: gratuito

Dopo l’appuntamento di febbraio, la rassegna proseguirà con le date del 7 marzo, 11 aprile e 9 maggio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Guastalla al numero 0522.839755 o inviare una mail a biblioteca@comune.guastalla.re.it.

***

Proseguono con successo gli incontri della rassegna “Letteratura e Teatro”, il percorso che approfondisce i grandi classici della letteratura mondiale e il loro legame con la scena. Il prossimo lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21:00, la Sala dell’Antico Portico (Palazzo Ducale di Guastalla) ospiterà una serata di approfondimento interamente dedicata a Robert Louis Stevenson e alla sua celebre opera “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde”.

L’incontro anticipa e prepara il pubblico alla visione dello spettacolo “Il caso Jekyll”, che andrà in scena al Teatro Ruggero Ruggeri il 19 febbraio. Protagonisti della serata di approfondimento saranno, in qualità di relatori, il prof. Gino Ruozzi e l’assessore alla cultura Fiorello Tagliavini.

Attraverso un’analisi che intreccia critica letteraria e visione scenica, i relatori guideranno il pubblico nei labirinti della psiche umana, esplorando il tema del “doppio” e l’eterna lotta tra bene e male che ha reso il testo di Stevenson un cardine della cultura moderna. L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dal Comune di Guastalla e dal Teatro Ruggero Ruggeri, è quello di fornire chiavi di lettura stimolanti per trasformare lo spettatore in un lettore consapevole.

“Queste serate rappresentano un ponte fondamentale tra la pagina scritta e il palcoscenico,” sottolinea l’assessore alla cultura Tagliavini. “Analizzare l’opera di Stevenson oggi significa confrontarsi con le ombre della nostra identità e con la complessità della natura umana”.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti gli interessati.

INFO: ufficio cultura tel. 0522 – 839756/61