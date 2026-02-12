Usura tra Sassuolo e Reggio: condanna definitiva a quasi cinque anni, eseguito l’arresto di un 52enne

Tra agosto 2012 e giugno 2014, l’uomo si è reso responsabile del reato di usura continuata, con episodi verificati tra Sassuolo e Reggio Emilia. L’indagine è partita grazie alla denuncia delle vittime, dando il via all’operazione “The Untouchables”, avviata nel 2013 per smascherare un’organizzazione criminale attiva nel distretto ceramico di Sassuolo attraverso pratiche di usura ed estorsioni ai danni degli imprenditori.

Le indagini hanno rivelato un sistema di prestiti a tassi usurari, portando alla denuncia e al successivo processo contro l’imputato. Il procedimento giudiziario si è concluso con la sentenza della Corte d’Appello di Bologna nel maggio 2025, che ha modificato quella emessa del settembre 2021 dal Tribunale di Modena. La decisione è divenuta definitiva il 5 febbraio 2026 con il rigetto del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione. Al termine dell’iter giudiziario, l’uomo è stato condannato a 4 anni, 10 mesi e 25 giorni di reclusione, al pagamento di una multa di 8700 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. L’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna ha emesso l’ordine di carcerazione per l’esecuzione della pena. Lo scorso 10 febbraio i Carabinieri della Stazione di Casalgrande hanno eseguito il provvedimento, recandosi presso l’abitazione dell’uomo e conducendolo in carcere per l’espiazione della condanna.