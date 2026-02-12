Sanzioni, fermo amministrativo e quattro patenti di guida ritirate a Castelfranco

Due sanzioni amministrative da oltre 5.000 euro ciascuna, il fermo amministrativo per tre mesi di due veicoli e il ritiro di quattro patenti di guida: è il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Castelfranco Emilia nell’ambito delle attività di controllo di polizia stradale.

Il primo intervento è avvenuto lungo la Via Emilia, dove gli agenti hanno fermato un uomo di 45 anni alla guida di una Ford. Il conducente ha esibito una patente polacca che, a seguito degli accertamenti immediati, è risultata non valida. L’uomo è stato quindi sanzionato per guida senza patente, in quanto mai conseguita, con un verbale da 5.100 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Nel secondo caso, durante un posto di controllo a Manzolino, frazione di Castelfranco Emilia, una pattuglia ha fermato un uomo di 50 anni, residente nel modenese, alla guida di una Bmw. Alla richiesta di esibire la patente, il conducente ha dichiarato di averla dimenticata a casa. Gli ulteriori accertamenti effettuati dagli agenti hanno però permesso di verificare che l’uomo stava circolando con patente revocata. Anche in questo caso è stata applicata una sanzione amministrativa di 5.100 euro per guida senza patente e disposto il fermo amministrativo della Bmw per tre mesi.

Nel corso dei controlli sono state inoltre ritirate altre due patenti di guida. La prima, una patente straniera, è stata ritirata perché non convertita in patente italiana entro il termine di un anno ed è stata successivamente trasmessa alla Motorizzazione competente. La seconda patente è stata ritirata a un 85enne residente a Modena, fermato mentre circolava sulla Via Emilia con la patente scaduta da oltre quattro anni e con l’autovettura priva di copertura assicurativa da oltre un anno. Agli agenti l’uomo ha ammesso di essere consapevole sia della scadenza della patente sia della mancanza di assicurazione, giustificandosi con il fatto di utilizzare poco il veicolo e di non aver mai avuto problemi alla guida.

L’attività di controllo della Polizia Locale proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme a tutela di tutti gli utenti della strada: «La sicurezza sulle nostre strade – dichiara il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano – è una priorità assoluta. Episodi come questi dimostrano quanto sia fondamentale il lavoro quotidiano della Polizia Locale nel contrastare comportamenti irresponsabili che mettono a rischio l’incolumità di tutti. Continueremo a investire su prevenzione e controlli, perché il rispetto delle regole è la prima forma di tutela per la comunità».