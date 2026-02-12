“Ogni persona conta: un attimo che cambia la vita”. Domani l’incontro al cinema Boiardo di Scandiano

Si terrà domani, venerdì 13 febbraio 2026, dalle ore 08:30, presso il cinema Boiardo di Scandiano, un altro incontro della seconda edizione del progetto organizzato dalla Questura di Reggio Emilia “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”.

L’evento sarà intitolato ancora una volta “Ogni persona conta: un attimo che cambia la vita”, e si incentrerà su storie, testimonianze e dialoghi sulla sicurezza stradale e sul valore della vita.

L’iniziativa, cui parteciperanno tra gli altri circa 250 studenti dell’Istituto Superiore “Piero Gobetti” di Scandiano, verrà inaugurata con i saluti del Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, e del Sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti per poi suddividersi in due momenti.

Dalle ore 08:30, infatti, ci sarà la proiezione del film “Young Europe”, un film drammatico supportato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno incentrato proprio sul tema della sicurezza stradale e sulle possibili tragiche conseguenze di una guida non consapevole.

Dalle ore 10:30, invece, al termine della proiezione del film, ci sarà un’intervista ad Elena Iori che porterà la sua testimonianza in merito alla prematura scomparsa del fratello vittima di un tragico incidente stradale.

Come per tutti gli eventi organizzati nell’ambito del progetto “Conoscersi per comprendersi: la polizia tra le persone”, anche in questo la partecipazione all’evento organizzato all’interno del cinema Boiardo di Scandiano è estesa a tutta la cittadinanza. Chiunque voglia partecipare all’evento potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo dipps169.0000@pecps.poliziadistato.it