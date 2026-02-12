Lunedì al Teatro Duse di Bologna Andrea Pezzi con ‘Intelligenza naturale’

Un viaggio coinvolgente nella complessa e affascinante interazione tra tecnologia e umanità per esplorare insieme al pubblico una delle sfide più decisive del nostro tempo. È ‘Intelligenza naturale’, lo spettacolo di e con Andrea Pezzi, in scena lunedì 16 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna, nell’ambito del ciclo DUSEoltre.

Da un lato la macchina e l’intelligenza artificiale quali strumenti pensati per ottimizzare le scelte dell’uomo e rendere ogni aspetto della vita più efficiente e razionale; dall’altro, l’essere umano, chiamato a ridefinire sé stesso, riscoprendo la propria identità naturale. Partendo da questi due elementi, Pezzi porta sul palco una riflessione, tanto urgente quanto necessaria, che ci riguarda tutti. Al centro del racconto, infatti, c’è la trasformazione epocale che stiamo vivendo e che influenzerà sempre di più ogni aspetto della vita quotidiana: il lavoro, l’istruzione, le relazioni umane e persino il futuro delle democrazie liberali. Lo spettacolo si avvale della regia di Clemente Pernarella, della colonna sonora dal vivo composta ed eseguita da Giua, chitarra e voce, con l’amichevole supervisione di Davide Livermore.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it