Generazione S: il Sassuolo Calcio nelle scuole elementari e medie del territorio

È in corso “Generazione S”, il progetto di qualificazione scolastica promosso dal Sassuolo Calcio che porta lo sport e i suoi valori all’interno delle scuole del territorio, coinvolgendo bambini e ragazzi in percorsi educativi pensati per le diverse fasce d’età.

A Formigine il progetto interessa complessivamente 21 classi delle scuole primarie, per un totale di oltre 450 alunni, e tutte le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado dei tre plessi delle Fiori, pari a 16 classi e oltre 350 studenti. Un’adesione ampia che testimonia l’importanza dell’iniziativa e la proficua collaborazione tra istituzioni scolastiche, Amministrazione comunale e una realtà sportiva di primo piano come il Sassuolo Calcio.

Nel corso dell’anno scolastico, lo staff del Sassuolo Calcio è impegnato nello svolgimento di attività di educazione motoria, momenti di confronto e laboratori dedicati a temi educativi e a percorsi di crescita, calibrati in base all’età dei partecipanti. In alcune occasioni, i ragazzi avranno inoltre l’opportunità di incontrare calciatori, calciatrici e membri dello staff tecnico del club, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e significativa.

Il progetto si concluderà indicativamente nel mese di maggio con una festa finale al Mapei Football Center: una mattinata di sport e divertimento durante la quale lo staff del Sassuolo Calcio e alcune associazioni del territorio accompagneranno i ragazzi in attività ludiche e motorie, celebrando insieme il percorso svolto.

“Generazione S” rientra tra i 90 progetti di ampliamento dell’offerta formativa messi a disposizione dal Comune di Formigine per l’anno scolastico 2025/2026, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso iniziative che promuovono benessere, inclusione, educazione e collaborazione tra scuola e territorio.