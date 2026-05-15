Reggio Emilia, dopo l’incidente si rifiuta di scendere dal camion: nell’abitacolo una pistola da softair e un coltello a scatto

Ha destato i sospetti degli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia perché durante il normale controllo dei documenti, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente, si è rifiutato di scendere dal mezzo. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana in viale Morandi, dove il 43enne, alla guida di un autocarro diretto verso via Lincoln, per cause ancora in corso di accertamento ha invaso l’opposta corsia di marcia, urtando frontalmente-lateralmente due vetture provenienti dalla direzione opposta. Nell’impatto è rimasto lievemente ferito il conducente della seconda auto coinvolta.

All’arrivo della pattuglia della Polizia locale, mentre il personale sanitario stava già prestando soccorso al ferito, il conducente dell’autocarro ha manifestato un evidente stato di nervosismo. L’uomo ha fornito le proprie generalità dal finestrino del mezzo, rifiutandosi però di scendere nonostante i ripetuti inviti degli agenti. Proprio durante le operazioni di controllo, l’attenzione degli operatori è stata attirata dalla presenza sul tappetino, lato passeggero, di un coltello a scatto. Inoltre, da sotto il sedile spuntava una scatola riportante l’immagine di un’arma. Gli accertamenti successivi hanno permesso di rinvenire un coltello con apertura a scatto, lama superiore ai nove centimetri e una pistola tipo Colt da softair. Il 43enne, che non è stato in grado di giustificare in alcun modo la presenza degli oggetti all’interno dell’abitacolo, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi da taglio e strumenti trasformabili in armi.