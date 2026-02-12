Fiorano Modenese ricorda i giovani uccisi il 15 febbraio 1945

Domenica 16 febbraio 2026, Fiorano Modenese ricorda l’81° anniversario della esecuzione, per rappresaglia, di cinque giovani partigiani avvenuta il 15 febbraio 1945, in piazza Ciro Menotti.

Il muro contro cui furono fucilati Filippo Bedini, Raimondo Dalla Costa, Tauro Gherardini, Rubes Riccò e Giuseppe Malaguti, salvato dall’abbattimento della Casa del Fascio, è uno dei due monumenti del Giardino della Memoria nella piazza centrale di Fiorano. Sono ancora visibili i segni dei proiettili e l’anello al quale i cinque giovani furono legati.

Il programma della giornata prevede: alle ore 9.00 il raduno delle autorità, a seguire la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Fiorano, quindi, alle ore 10.30 la posa della corona al Monumento in piazza Ciro Menotti, con accompagnamento della banda Flos Frugi.

A seguire commemorazione del sindaco Marco Biagini e intervento di Vanni Bulgarelli, presidente ANPI Modena.

Dalle 11.00 restituzione del progetto “Dalla Resistenza alla Costituzione” a cura delle classi quinte delle primarie Menotti e Guidotti, nell’ambito del progetto di qualificazione scolastica “Dai margini alla storia. Cittadini responsabili” proposto da ARCI e ANPI con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

La commemorazione si concluderà davanti al Municipio, con un momento dedicato all’80° Anniversario della Repubblica e del primo voto delle donne (1946-2026), attraverso un omaggio a Maria Mescoli, prima donna eletta in Consiglio comunale a Fiorano Modenese.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento solenne di memoria e riflessione collettiva per riflettere sui valori di libertà, democrazia e partecipazione che sono alla base della nostra Repubblica.