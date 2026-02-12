Castelnovo né Monti, giocattoli in regalo ai piccoli ricoverati della Pediatria del Sant’Anna

A Castelnovo né Monti, ieri, nella Giornata Mondiale del Malato, una delegazione dell’Ordine di Malta per l’Emilia Occidentale, ha distribuito giocattoli ai piccoli degenti del reparto di Pediatria del Sant’Anna. Alla donazione erano presenti per l’Ordine le Dame e i Cavalieri, per la Direzione dell’Ospedale montano oltre al Responsabile Medico del nosocomio, dottor Francesco Soncini, il Direttore della Pediatria di Castelnovo, dottor Marco Manfredi e la coordinatrice infermieristica del reparto Sara Bertani.

La delegazione ha salutato i bambini ricoverati e i loro genitori presenti e ha avuto modo di conoscere la struttura ospedaliera che si occupa, per i più piccoli, di patologie acute, ma che è anche specializzata nel trattamento dei Disturbi alimentari e offre periodi di sollievo alle famiglie con ragazzi portatori di disabilità gravi.

Il dottor Soncini ha ringraziato di cuore l’Ordine di Malta per questo gesto di generosità e solidarietà che – ha detto – “Significa molto per l’Ospedale perché parla di sensibilità e di interesse per i pazienti e per la popolazione dell’intero territorio”.

Domenica, sempre per la ricorrenza della Giornata del Malato, a visitare i malati del Sant’Anna sarà sua eccellenza Monsignor Giacomo Morandi – Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. A seguire presiederà la Santa Messa in paese, nella chiesa della Resurrezione.