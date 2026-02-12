Blitz antidroga a Guastalla: il plauso del Sindaco Paolo Dallasta all’Arma dei Carabinieri

A seguito della brillante operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Guastalla e della Stazione di Gattatico, che ha portato all’individuazione di una centrale dello spaccio e all’arresto di tre persone, il Sindaco Paolo Dallasta esprime la propria soddisfazione e il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.

L’operazione, scattata nella mattinata di ieri, ha permesso di smantellare un’attività illecita radicata nel cuore della Bassa Reggiana, portando al sequestro di circa 50 dosi di cocaina, denaro contante e materiale per il confezionamento, nonostante i tentativi degli indagati di occultare le prove attraverso gli scarichi fognari.

“Voglio rivolgere un ringraziamento sentito e i miei più vivi complimenti ai militari della Compagnia di Guastalla e ai colleghi di Gattatico per la professionalità e la determinazione dimostrate,” dichiara il Sindaco Paolo Dallasta. “Questo risultato è il frutto di un controllo del territorio capillare e di una capacità investigativa d’eccellenza, capace di superare anche i tentativi di resistenza e di occultamento messi in atto durante il blitz”.

Il Sindaco coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadinanza:

“Come abbiamo più volte ribadito, la sicurezza è un bene comune che si costruisce insieme. Questa operazione dimostra che segnalare e denunciare le situazioni sospette serve concretamente. È grazie alle segnalazioni e alla fiducia dei cittadini nelle Forze dell’Ordine che si riesce ad arrivare a obiettivi così significativi, liberando il nostro territorio da sacche di illegalità e degrado”.

L’Amministrazione Comunale di Guastalla conferma il proprio impegno nel supportare ogni iniziativa volta a garantire la legalità e la sicurezza della comunità, auspicando che il presidio del territorio continui con la stessa efficacia mostrata in questa occasione.