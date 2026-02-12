Anche il Comune di Canossa ha aderito al progetto di Anter ‘Un Comune per Amico’

Una lezione interattiva di sostenibilità fra giochi, quiz e cartoni per raccontare agli studenti l’importanza d elle energie rinnovabili per avere un minore impatto ambientale sul pianeta. Anche a Canossa il progetto nazionale di ANTER Un Comune per Amico.

L’amministrazione comunale, guidata dagli assessori all’ambiente e alla scuola, è stata una

delle prime in Emilia Romagna e su scala nazionale ad aderire all’iniziativa che vuole creare una rete virtuosa di amministrazioni locali impegnate nella promozione delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale.

Un progetto che si basa su una serie di iniziative di supporto ai Comuni realizzate in

collaborazione con l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili e che vede fra queste anche l’organizzazione di una lezione de Il Sole in Classe.

Il primo momento congiunto fra Comune e ANTER si è tenuto presso il Teatro Comunale Matilde di Canossa di Ciano d’Enza, dove l’assessore all’ambiente Mara Gombi e l’assessore alla scuola Loredana Viani e le Ambasciatrici Volontarie di ANTER Rabotti Monica, Emilia Gorreri, Stefania Cavalletti e Bertini Adriana hanno svolto una lezione di sostenibilità.

I bambini/ragazzi hanno interagito dimostrando preparazione, curiosità e sensibilità specifica sul tema, a testimonianza di come l’educazione ambientale si stia sempre più

diffondendo fra le nuove generazioni.

“….L’Amministrazione Comunale di Canossa, aderendo al progetto, comunica che è fermamente convinta dell’importanza dell’educazione alla sostenibilità ambientale come elemento essenziale per sensibilizzare le nuove e future generazioni verso un impegno sempre maggiore al rispetto del nostro pianeta e al contrasto del cambiamento climatico.

Ringrazia ANTER per la disponibilità a promuovere e a divulgare informazioni e

sensibilizzazione verso le tematiche ambientali.

Questo al fine di garantire una crescita ed uno sviluppo equo e “affrontabile” in un contesto sociale sempre più complesso ed incerto dove le risorse sono sempre meno “infinite”.

Occorre precisare che:

il Comune di Canossa opera per la conservazione della natura.

Nel Nostro comune è presente la Riserva Naturale della Rupe di Campotrera. Anche il Sito di importanza Comunitaria Rupe di Campotrera, Rossena IT403001 è stato ampliato nel 2023 con deliberazione della Regione Emilia Romagna. E’ stato istituito il “Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana Reggiana – Terre di Matilde” che che coinvolge il territorio dei comuni di Albinea, Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, S. Polo d’Enza, Scandiano, Vetto, Vezzano sul Crostolo e Viano. Dal Dal 2015 è stata riconosciuta la Riserva Mab Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano di cui Canossa è parte con tutto il territorio comunale e con il territorio attinente al castello di Canossa, riconosciuto nel 2020 come zona CORE.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

1) Il comune è attivo nella promozione di progetti ambientali. Il comune è parte del CEAS rete reggiana, collabora inoltre con ente Parchi Emilia Centrale per la gestione delle aree protette sul territorio e collabora con l’Unione montana per l’attivazione di progetti sul Paesaggio nell’ambito di accordi appositi.

Progetti:

– lettura del Paesaggio

– scuola in Natura

– progetti sul Tema acqua

– Le energie rinnovabili

– contrasto all’abbandono rifiuti: la raccolta differenziata

– i giganti verdi

– Laboratori sugli insetti

– Inoltre vengono svolte uscite alle aree protette del territorio.

ENERGIE RINNOVABILI

1. è in attivazione un progetto in collaborazione con Unione Montana per per l’istallazione di fotovoltaico nelle scuole. Inoltre il Comune ha installato qualche anno fa un impianto fotovoltaico sull’ edificio della palestra della potenzialità di 26,68kW”.

Il progetto ‘Un Comune per Amico’ di ANTER, gli step previsti:

Si comincia con la formazione e il supporto , quindi con campagne educa tive nelle

scuole primarie e secondarie incentrate su energie rinnovabili, cambiamenti climatici,

sostenibilità e salute ambientale, con la partecipazione degli amministratori comunali.

Poi troviamo l’indagine sulla sostenibilità: cioè una valutazione del le prestazioni del

Comune in materia di energie rinnovabili, sostenibilità climatica, ambiente e salute, con

raccomandazioni per il miglioramento fornite dal comitato scientifico di Anter.

E ancora la promozione con la diffusione dei Comuni partecipanti su l sito internet di Anter, sui social media e sui comunicati stampa.

Si prosegue con un evento nazionale e con workshop regionali , dove verrà lanciata la

rete di Comuni e saranno condivise le buone pratiche di sostenibilità.

Infine, il premio di riconosci mento assegnato ai Comuni che si sono distinti nella

promozione della sostenibilità ambientale e nell’introdurre attività e progetti per migliorare

la sostenibilità del proprio territorio. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è avvenuta a Roma a Palazzo Giustiniani il 3 novembre 2025 alla presenza di alte cariche istituzionali.

“Il Comune di Canossa è uno dei primi ad avere aderito al nostro progetto che si

pone l’obiettivo di affiancare i Comuni nell’educazione della cittadinanza sulle tematiche di

sostenibilità e di diffondere nuove pratiche per assicurare un ambiente più green – conclude l’Ambasciatrice Monica Rabotti – Il nostro format Il Sole in Classe viene ormai portato da anni in tutta Italia, è molto rodato, e utilizzando un linguaggio se mplice e diretto ci consente di trasferire ai bambini nozioni anche più complesse”.