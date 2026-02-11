“Mobilità sicura”: giornata di formazione in Provincia a Modena rivolta agli operatori di Polizia

Si è tenuta, mercoledì 11 febbraio nella sala di consiglio della Provincia di Modena, una giornata di formazione (la prima di tre) rivolta agli agenti di polizia locale e polizia stradale del territorio da parte del personale della Cooperativa Aliante, sulle attività e le modalità didattiche di educazione stradale in merito al progetto promosso dall’Unione Province Italiane “Mobilità Sicura”, finanziato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vinto dalla Provincia di Modena, con l’obiettivo prioritario della riduzione dell’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droga.

Sempre nel mese di febbraio saranno avviate attività di sensibilizzazione ed educazione stradale nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia, con il supporto delle polizie locali, di educatori della Cooperativa Aliante e personale dell’Asl ed inoltre è partita una campagna social della Provincia di Modena per sensibilizzare gli automobilisti ad una guida responsabile.

Il progetto, promosso dalla Provincia di Modena, è sottoscritto dai corpi della polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, Unione Terre di Castelli, Unione dei Comuni del Frignano, Comune di Modena, Comune di Mirandola, Comune di Finale Emilia, Comune di Maranello, Comune di Sassuolo, Comune di Castelfranco Emilia ed UPI Emilia-Romagna.

L’iniziativa “Mobilità sicura” ha lo scopo di supportare la realizzazione delle azioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale correlata ad alcol e droga, con particolare attenzione ai giovani, in partenariato con istituzioni ed enti del territorio quali ad esempio i Comuni rientranti nella provincia, le Prefetture e, per il tramite di queste, le Forze di Polizia, gli Uffici scolastici regionali e istituti scolastici (scuole secondarie di secondo grado), le autoscuole e Aci.