L’unità cinofila della Polizia Locale di Mirandola incontra gli studenti di Poggio Rusco (MN)

Nell’ambito della settimana dedicata alla “didattica alternativa”, l’Istituto Comprensivo di Poggio Rusco ha ospitato l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Mirandola per un incontro rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma educativo che, per alcuni giorni, affiancherà alla didattica tradizionale una serie di attività formative e laboratoriali — dagli incontri con l’autore ai laboratori di cucina, dalle attività sportive agli appuntamenti teatrali — con l’obiettivo di offrire agli studenti occasioni diverse di apprendimento e crescita. In particolare, l’incontro con gli agenti della Polizia Locale ha rappresentato un momento di sensibilizzazione sui temi della legalità e della cittadinanza attiva, volto a promuovere nei ragazzi una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità.

Gli operatori dell’Unità Cinofila, Valerio Zoni e Riccardo Artuso, hanno illustrato in modo chiaro e accessibile le principali attività svolte sul territorio, soffermandosi sull’importanza della prevenzione e sul contrasto a fenomeni come lo spaccio di sostanze stupefacenti. A seguire, si è svolta una dimostrazione operativa con i cani antidroga, che ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte degli studenti. L’incontro si è distinto per l’approccio diretto e coinvolgente degli agenti, capaci di utilizzare un linguaggio adatto ai più giovani e di affrontare temi delicati con competenza e sensibilità. Un’esperienza significativa che ha contribuito a rafforzare nei ragazzi il senso civico e la consapevolezza dell’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per la sicurezza e il benessere della comunità.

“Ringrazio l’Istituto Comprensivo di Poggio Rusco e la Dirigente Prof. Tralli per l’invito e per l’attenzione che dedica a percorsi formativi capaci di andare oltre la didattica tradizionale – dichiara l’Assessore Marco Donnarumma – Incontri come questo rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare i giovani alle istituzioni e per spiegare, in modo concreto e diretto, il lavoro quotidiano svolto dalla Polizia Locale a tutela della comunità. L’attività dell’Unità Cinofila non è solo uno strumento operativo di prevenzione e controllo del territorio, ma anche un efficace veicolo educativo: attraverso il dialogo e la dimostrazione pratica, i ragazzi comprendono quanto siano importanti il rispetto delle regole, la responsabilità individuale e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Investire sulla cultura della legalità significa costruire cittadini più consapevoli. È da questi momenti di confronto che nasce una comunità più sicura e coesa”.

“La Settimana della didattica alternativa è stata ideata con l’obiettivo di garantire a tutti gli alunni, nessuno escluso, un’ampia opportunità formativa, favorendo un apprendimento attivo, basato sul fare e sull’esperienza diretta. In questo contesto l’incontro con la Polizia Locale di Mirandola – conclude la Dirigente Scolastica Prof. Cristina Tralli – ha rappresentato una tra le più importanti iniziative, volte a promuovere la cultura della legalità e a prevenire comportamenti a rischio nella delicata fase della preadolescenza. Gli interventi e le attività proposte dall’Unità Cinofila, sono stati particolarmente apprezzati dagli studenti, che si sono sentiti coinvolti e hanno partecipato con grande interesse e attenzione”.