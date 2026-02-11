Il ravennate Stefano Perazzini nuovo leader regionale della Femca Cisl

Stefano Perazzini è il nuovo segretario generale della Femca Cisl Emilia-Romagna, la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini. Lo ha deciso questa mattina a larghissima maggioranza il Consiglio generale regionale della categoria della Cisl, riunito oggi a Bologna. Presenti, tra gli altri, la segretaria generale nazionale FEMCA Cisl Nora Garofalo e il segretario generale regionale Cisl Filippo Pieri. Perazzini sostituisce Franco Garofalo, dimissionario per raggiunti limiti d’età secondo quanto dettato dal Regolamento Cisl.

Ravennate di 61 anni, diplomato, sposato e con un figlio. Stefano Perazzini a 23 anni inizia a lavorare al Polo Chimico di Ravenna e si iscrive subito alla Cisl per poi iniziare l’attività sindacale come attivista alla fine degli anni ‘90. Nel 2005 fa la prima esperienza come RSU e RLSSA nello stabilimento ravennate della Vinyls.

Nel settembre del 2006 è distaccato come operatore sindacale per seguire, cosa che ha fatto fino ad oggi, tutte le cosiddette ‘aziende coinsediate’, vale a dire tutte le aziende del Polo Chimico (eccezion fatta per l’Eni).

Nel 2010 diventa componente della Segreteria della Femca Ravenna, e mantiene lo stesso ruolo nel 2013 quando il territorio ravennate si è unito con quelli di Forlì-Cesena e di Rimini diventando la Femca Cisl Romagna. Nel gennaio 2014 diventa dipendente del Gruppo Hera e due anni dopo viene eletto Rsu nel territorio di Forlì e Cesena, per poi, nel 2018, essere nominato coordinatore nazionale del Gruppo dalla Segreteria nazionale Femca. Ruolo che ricopro tutt’ora. Nel 2022 arriva anche l’elezione a segretario generale aggiunto della Femca Cisl Romagna.

Nel ringraziare il suo predecessore e i componenti del Consiglio generale per l’ampio consenso e per il clima di grande unità e concordia che ha portato alla sua elezione, Perazzini ha sottolineato come “nei prossimi anni ci attendono sfide importanti e momenti complessi, specie per i settori che rappresentiamo”, “per questo – ha continuato – dovremo lottare tutti assieme in difesa del valore del lavoro, impegnandoci al massimo delle nostre possibilità per migliorare la vita di chi, con fatica e tenacia, contribuisce ogni giorno a costruire la ricchezza e il benessere del nostro Paese”.

“E per farlo al meglio – ha concluso – occorre proseguire sulla strada tracciata in questi anni. Un percorso che deve continuare a far crescere, consolidare e rafforzare la presenza della nostra Federazione nei territori e nei luoghi di lavoro, puntando sulla crecita di competenze e conoscenze”.

Insieme a Stefano Perazzini, eletti in Segreteria Femca Cisl Emilia-Romagna anche Assunta Marseglia, attuale segretaria generale della Femca Cisl dell’Area Metropolitana Bolognese, e Roberto Giardiello, segretario della Femca Cisl dell’Emilia Centrale.