Condannato per una rapina avvenuta a San Felice, finisce in carcere a Modena

I Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro, hanno ricostruito l’intera vicenda legata alla rapina di un monopattino elettrico avvenuta il 2 maggio 2021 in via Menotti. In quella notte, al termine degli accertamenti preliminari, i Carabinieri avevano denunciato in stato di libertà due giovani stranieri, entrambi classe 2001, responsabili della rapina del monopattino ai danni di una vittima, per poi identificare nei giorni successivi anche il terzo complice, classe 2002.

Gli sviluppi permettevano di chiarire che il gruppo aveva agito per recuperare presunti crediti legati a pregresse cessioni di stupefacenti.

Il percorso investigativo si è parzialmente concluso il 10 febbraio 2026, nel momento in cui i Carabinieri hanno eseguito, a Camposanto, un ordine di carcerazione emesso nei confronti di uno dei due stranieri classe 2001, condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per rapina in concorso, lesioni aggravate e detenzione ai fini di spaccio, traducendo l’arrestato all’interno della Casa Circondariale di Modena.

L’intera attività conferma la costante attenzione e la tempestiva capacità operativa dell’Arma dei Carabinieri, impegnata nel vigilare sul rispetto delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria e nel garantire la sicurezza della collettività.