mercoledì, 11 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiAl via domani l’edizione 2026 del Carnevale di Formigine





Al via domani l’edizione 2026 del Carnevale di Formigine

AppuntamentiFormigineViabilita'
Tempo di lettura 2 min.

In occasione delle sfilate cambia la circolazione

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Al via domani (giovedì 12 febbraio) la 68esima edizione del Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine. La festa inizierà in piazza Calcagnini con le tradizionali degustazioni: a partire dalle 9.30 i cittadini potranno gustare frittelle di baccalà e gnocco fritto, mentre dalle 12 la gramigna con salsiccia. Il pomeriggio di domani proseguirà all’insegna del divertimento per i più piccoli con animazione musicale e laboratori creativi.

I cortei mascherati con dieci carri e quasi 3.000 figuranti si terranno domenica 15 e martedì 17 febbraio.

Al fine di tutelare la pubblica incolumità e prevenire episodi di vandalismo, il Comune ha emanato un’apposita ordinanza che prevede, per le giornate di domani, domenica e martedì, il divieto di vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattine, fatta eccezione per il servizio al tavolo durante i pasti. È inoltre proibito introdurre o portare con sé recipienti in vetro, bombolette di schiuma, spray urticanti e materiale pirotecnico.

Per garantire lo svolgimento delle sfilate in sicurezza, inoltre, nelle giornate di domenica e martedì sono previste una serie di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nel centro storico. Tra le ore 11.00 e le ore 18.30, scatterà il divieto di transito e di sosta con rimozione coattiva lungo le principali arterie che compongono il circuito della festa. Le restrizioni interesseranno in particolare via Sassuolo (nel tratto tra via Donati e via Forno Vecchio), via Forno Vecchio, via Schedoni, via Trento Trieste, via Gramsci e tutta l’area pedonale urbana. Il divieto di sosta è esteso anche a velocipedi e monopattini elettrici per assicurare la massima libertà di movimento ai carri e ai gruppi mascherati.

In via Donati sarà comunque consentito il passaggio delle auto per il tempo strettamente necessario a permettere l’uscita scolastica anticipata, mentre per agevolare il deflusso veicolare verrà temporaneamente invertito il senso di marcia in via Gramsci in direzione ovest e modificati gli obblighi di svolta nelle intersezioni con via Garibaldi e via Leonardi. Al fine di ospitare i mezzi autorizzati e i carri, la sosta sarà vietata già dalle prime ore del mattino in alcune zone specifiche, come il parcheggio del cimitero in via Sassuolo e alcuni stalli in piazza Arnò e via Marconi. La Polizia Locale presidierà i varchi di accesso e potrà disporre la riapertura anticipata di alcune strade, come via Piave e parte di via Sassuolo, non appena concluso il passaggio dei carri.

Per chi volesse raggiungere il centro in auto, si segnalano i parcheggi più vicini: il parcheggio sotterraneo di via Pascoli, i parcheggi degli uffici comunali in via Pagani e via Unità d’Italia, il parcheggio “Tina Henssler” su via Giardini, l’area adiacente al Palazzetto dello Sport in via Ferrari e piazza Ravera.

Si ricorda che, in caso di maltempo, le sfilate e i relativi provvedimenti di viabilità saranno posticipati a domenica 22 febbraio.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.